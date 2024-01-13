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06:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ман Сити» выиграть АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о шансах завоевать 4-й титул АПЛ подряд.

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Источник: AP 2023

"Прямо сейчас мы ещё можем выиграть титул. Сколько очков осталось? 18−19 матчей, но мы отстаём на пять очков с игрой в запасе, так что математически это возможно.

Очевидно, что это сложно, иначе сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Жозе Моуринью, большие клубы и команды, создавшие наследие и династию, подобно тому, что сделали мы, они не смогли этого сделать, а значит, это очень сложно.

Отвечу на этот вопрос, когда до конца сезона останется шесть или семь матчей, отталкиваясь от нашей позиции в тот момент. После того скажу, сможем ли мы это сделать. Это реалистично? Не знаю. Ещё далеко до финиша", — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Напомним, в ближайшем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом».

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