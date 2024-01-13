«Астана» сыграет с самой популярной командой России в Европе

Источник: ФК "Астана"

По информации пресс-службы клуба, на 30 января запланирован спарринг с армянским «Урарту», после чего астанчане сыграют подряд с тремя клубами российской премьер-лиги: текущим лидером «Краснодаром» 14 февраля, «Ростовом» — 17 февраля и «Спартаком» — 21 февраля.

Первый сбор «Астаны» в ОАЭ начнется 14 января и продлится до 31 января. После этого команда вновь соберется в Дубае 4 февраля и продолжит подготовку до 22 числа этого месяца.

Отметим, что новый сезон в Казахстане стартует в марте. Первой игрой станет розыгрыш Суперкубка страны, в котором чемпион «Ордабасы» померится силами с обладателем Кубка — «Тоболом».