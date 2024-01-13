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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграет с самой популярной командой России в Европе

Казахстанский футбольный клуб «Астана» объявил соперников по товарищеским матчам во время учебно-тренировочных сборо в Дубае (ОАЭ), передает Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

По информации пресс-службы клуба, на 30 января запланирован спарринг с армянским «Урарту», после чего астанчане сыграют подряд с тремя клубами российской премьер-лиги: текущим лидером «Краснодаром» 14 февраля, «Ростовом» — 17 февраля и «Спартаком» — 21 февраля.

Первый сбор «Астаны» в ОАЭ начнется 14 января и продлится до 31 января. После этого команда вновь соберется в Дубае 4 февраля и продолжит подготовку до 22 числа этого месяца.

Отметим, что новый сезон в Казахстане стартует в марте. Первой игрой станет розыгрыш Суперкубка страны, в котором чемпион «Ордабасы» померится силами с обладателем Кубка — «Тоболом».

К слову, «Спартак» считается самой популярной командой РПЛ не только в России, но и за ее пределами. Также клуб является самым титулованным в чемпионате страны.

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