Холанд не сможет сыграть за «Манчестер Сити» до конца января

Холанд не выходит на поле с начала декабря. В субботу «Манчестер Сити» встретится с клубом «Ньюксал Юнайтед» в 21-м туре чемпионата Англии. Это будет пятый матч для «горожан» без норвежского форварда, лучшего бомбардира команды.

«С ним все в порядке, но есть небольшая проблема, беспокоят его ноги. Врачи решили прекратить лечение на неделю и возобновить его, возможно, в Абу-Даби. Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Трещина в его кости немного больше, чем мы думали изначально. Ей нужно время, чтобы срастись. Он будет готов вернуться в конце этого месяца», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».