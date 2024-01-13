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13:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Холанд не сможет сыграть за «Манчестер Сити» до конца января

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд должен вернуться в общую группу в конце января, заявил главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

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Источник: Reuters

Холанд не выходит на поле с начала декабря. В субботу «Манчестер Сити» встретится с клубом «Ньюксал Юнайтед» в 21-м туре чемпионата Англии. Это будет пятый матч для «горожан» без норвежского форварда, лучшего бомбардира команды.

«С ним все в порядке, но есть небольшая проблема, беспокоят его ноги. Врачи решили прекратить лечение на неделю и возобновить его, возможно, в Абу-Даби. Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Трещина в его кости немного больше, чем мы думали изначально. Ей нужно время, чтобы срастись. Он будет готов вернуться в конце этого месяца», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Холанд в нынешнем сезоне провел за «Сити» 22 матча, в которых забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.

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