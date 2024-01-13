«Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, обойдя «МЮ»

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Челси» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Гол Палмера так и остался единственным в данной встрече, «Челси» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Челси» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 31 очко в 21 проведённом матче. Лондонцы обошли «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, у которого также 31 очко, но за 20 встреч.