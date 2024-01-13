Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Сельта
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Байер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Салернитана
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Дармштадт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:00
Лас-Пальмас
Вильярреал
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ницца
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15:30
Челси
Фулхэм
10
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
1.01
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
42
2023
Фулхэм
Арсенал
21
2023
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
2023
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
21
2023
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Фулхэм» и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ, обойдя «МЮ»

Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Фулхэмом».

Челси
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Челси» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0.

В компенсированное время первого тайма 21-летний полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Гол Палмера так и остался единственным в данной встрече, «Челси» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Челси» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 31 очко в 21 проведённом матче. Лондонцы обошли «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, у которого также 31 очко, но за 20 встреч.

«Фулхэм» же располагается на 13-й позиции. Команда набрала 24 очка за 21 игру.

Читайте также
Челси
1:0
Первый тайм: 1:0
Фулхэм
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь