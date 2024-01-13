«Наполи» вырвал у «Салернитаны» победу на 90+5-й минуте

Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Наполи» сумел вырвать победу — 2:1.

Гости вышли вперёд на 29-й минуте благодаря точному удару полузащитника Антонио Кандревы. Однако ещё до перерыва «партенопейцы» сумели восстановить равенство в счёте. С 11-метровой отметки отличился вингер Маттео Политано. На 90+5-й минуте победу неаполитанцам принёс точный удар защитника Амира Ррахмани — 2:1.