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Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
21:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Байер» выиграл первый круг Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Аугсбург» и «Байер».

Байер
Аугсбург
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Источник: Reuters

«Аспириновые» вырвали победу в самой концовке встречи — 1:0. Таким образом, подопечные Хаби Алонсо выиграли первый круг Бундеслиги.

На данный момент «Байер» набрал 45 очков. Отрыв леверкузенской команды от ближайшего преследователя, «Баварии», — четыре очка. Мюнхенцы, при этом, имеют игру в запасе.

В 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Германии «Байер» ни разу не проиграл. Леверкузенцы обыгрывали «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Фрайбург» (2:1), «Хоффенхайм» (3:2), «Унион Берлин» (4:0), «Вердер» (3:0), «Айнтрахт» (3:0), «Бохум» (4:0) и «Аугсбург» (1:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2), дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).

Свой следующий матч в рамках Бундеслиги «Байер» проведёт в субботу, 20 января. Команда Алонсо на выезде встретится с «Лейпцигом». Начало игры — в 20:30 мск.

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