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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Милана» Крунич отдан в аренду «Фенербахче»

Полузащитник Раде Крунич официально перешёл в «Фенербахче» из «Милана».

Милан
ФенербахчеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По информации источника, турецкий клуб договорился с представителями «Милана» об аренде хавбека до конца нынешнего сезона. Клубы прописали в соглашении возможность выкупа боснийского футболиста.

Крунич выступал за «Милан» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне полузащитник провёл за «россонери» 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8,5 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Милан» молодого итальянского полузащитника.

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