Футболист «Монако» Головин отметился первым результативным действием в 2024 году

В составе победителей забитыми мячами отметились Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55) и Азор Матусива (90+6). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (49). Российский полузащитник Александр Головин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него первой в 2024 году и третьей в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также в активе россиянина пять голов в 16 матчах национального первенства.