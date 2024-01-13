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21:10 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин отметился первым результативным действием в 2024 году

«Монако» проиграл «Реймсу» со счетом 1:3 в матче чемпионата Франции.

Монако
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

ТАСС, 13 января. Футбольный клуб «Монако» со счетом 1:3 проиграл «Реймсу» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55) и Азор Матусива (90+6). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (49). Российский полузащитник Александр Головин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него первой в 2024 году и третьей в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также в активе россиянина пять голов в 16 матчах национального первенства.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками. «Реймс» располагается на пятой позиции, набрав 29 очков. В следующем туре «Монако» 27 января встретится на выезде с «Марселем», «Реймс» на следующий день примет «Нант».

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Монако
1:3
Первый тайм: 0:1
Реймс
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