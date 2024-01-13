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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ньюкасла» в концовке матча и вышел на второе место в АПЛ

Сегодня, 13 января, прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ньюкасл Юнайтед
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк в Ньюкасл-апон-Тайн. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:30 мск. “Манчестер Сити” вырвал победу у “Ньюкасла” со счётом 3:2.

В первом тайме, на 26-й минуте, Бернарду Силва открыл счёт в матче, выведя «Манчестер Сити» вперёд. Вскоре, на 35-й минуте, Александер Исак сравнял счёт. Почти сразу же, на 37-й минуте, Энтони Гордон вывел «сорок» вперёд.

Во втором тайме, на 74-й минуте, Кевин Де Брёйне вновь сделал счёт равным. В самой концовке, на 90+1-й минуте, Оскар Бобб забил третий гол «горожан» в матче с передачи Де Брёйне и помог «Манчестер Сити» вырвать победу со счётом 3:2.

После результата данного матча «Манчестер Сити» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 43 очка в 20 проведённых матчах. «Ньюкасл» же располагается на 10-й позиции с 29 очками после 21 матча.

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2:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
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