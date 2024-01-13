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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в чемпионате Испании, Захарян вышел в старте.

Атлетик
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает российский футболист Арсен Захарян, уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алехандро Беренгер (30-я и 42-я минуты). За «Реал Сосьедад» забил Микель Оярсабаль (90).

Захарян вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (41) поднялся на третью строчку.

В следующем туре «Реал Сосьедад» 20 января проведет гостевую встречу с «Сельтой», а «Атлетик» в этот же день на выезде сыграет с «Валенсией».

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2:1
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
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