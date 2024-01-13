«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетику» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Реал Сосьедад», за который выступает российский футболист Арсен Захарян, уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алехандро Беренгер (30-я и 42-я минуты). За «Реал Сосьедад» забил Микель Оярсабаль (90).

Захарян вышел на игру в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

«Реал Сосьедад» (32 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетик» (41) поднялся на третью строчку.