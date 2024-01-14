Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.01
Бетис
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Ренн
Ницца
20
Футбол. Зарубежный
13.01
Монца
Интер
15
Футбол. Зарубежный
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
Футбол. Зарубежный
13.01
Атлетик
Реал Сосьедад
21
Футбол. Зарубежный
13.01
Дармштадт
Боруссия Д
03
Футбол. Зарубежный
13.01
Верона
Эмполи
21
Футбол. Зарубежный
13.01
Монако
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
13.01
Мальорка
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
13.01
Аугсбург
Байер
01
Футбол. Зарубежный
13.01
Кельн
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
13.01
Фрайбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
13.01
Майнц
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
13.01
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
13.01
Дженоа
Торино
00
Футбол. Зарубежный
13.01
Наполи
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
13.01
Лас-Пальмас
Вильярреал
30
Футбол. Зарубежный
13.01
Челси
Фулхэм
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
13.01
Монца
Интер
15
13.01
Верона
Эмполи
21
13.01
Наполи
Салернитана
21
13.01
Дженоа
Торино
00
7.01
Рома
Аталанта
11
7.01
Салернитана
Ювентус
12
7.01
Удинезе
Лацио
12
7.01
Торино
Наполи
30
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубли Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» разгромную победу над «Монцей»

«Интер» на выезде разгромил «Монцу» в матче 20-го тура итальянской серии А — 5:1.

Интер
МонцаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По дублю за гостей оформили Хакан Чалханоглу (12-я (пен.) и 60-я минуты) и Лаутаро Мартинес (14-я и 84-я (пен.)). Окончательный счет на 88-й минуте установил Маркус Тюрам.

Единственный гол хозяев на 68-й минуте забил Маттео Пессина.

«Интер» (51 очко) продолжает лидировать в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Читайте также
Монца
1:5
Первый тайм: 0:2
Интер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 История Леры Кудрявцевой: от «Песни года» до свадьбы с хоккеистом Макаровым
«Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь