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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10:59 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане может появиться самый большой стадион

В Актобе могут построить самый большой стадион в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: pflk.kz

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, вместимость предполагаемого стадиона в Актобе может превысить аналогичные показатели «Астана Арены».

Напомним, на данный момент столичный стадион является самым крупным в стране и вмещает порядка 30 000 зрителей. В то же время количество заявок на матчи чемпионата Казахстана и, особенно, еврокубков в Актобе варьируются от 50 до 70 тысяч.

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