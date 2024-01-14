В Казахстане может появиться самый большой стадион
В Актобе могут построить самый большой стадион в Казахстане, сообщают Vesti.kz.
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
В Актобе могут построить самый большой стадион в Казахстане, сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, вместимость предполагаемого стадиона в Актобе может превысить аналогичные показатели «Астана Арены».
Напомним, на данный момент столичный стадион является самым крупным в стране и вмещает порядка 30 000 зрителей. В то же время количество заявок на матчи чемпионата Казахстана и, особенно, еврокубков в Актобе варьируются от 50 до 70 тысяч.