Шацкий попрощался с «Шахтером». Он находится на сборах «Актобе»

«Жизнь — удивительная и непредсказуемая штука, и ты не можешь быть уверен, что произойдет с тобой через год, два, десять! Ты можешь лишь предугадывать и планировать. Я хочу сейчас сказать всем жителям Караганды, всем сотрудникам “Шахтера”, тренерскому штабу, и всем тем, кто находился рядом со мной, кто поддерживает меня по сей день, большой рахмет! Я люблю Караганду, я люблю “Шахтер”! Всем добра, мира и до встречи!», — написал Шацкий на своей странице в соцсетях.