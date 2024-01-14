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14 января, источник: Vesti.kz

Шацкий попрощался с «Шахтером». Он находится на сборах «Актобе»

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий выступил с сообщением по поводу своего ухода из карагандинского «Шахтера», передают Vesti.kz.

Актобе
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Источник: ФК "Шахтер"

«Жизнь — удивительная и непредсказуемая штука, и ты не можешь быть уверен, что произойдет с тобой через год, два, десять! Ты можешь лишь предугадывать и планировать. Я хочу сейчас сказать всем жителям Караганды, всем сотрудникам “Шахтера”, тренерскому штабу, и всем тем, кто находился рядом со мной, кто поддерживает меня по сей день, большой рахмет! Я люблю Караганду, я люблю “Шахтер”! Всем добра, мира и до встречи!», — написал Шацкий на своей странице в соцсетях.

Отметим, что Шацкий был замечен на сборах «Актобе», которые стартовали в начале января. С ним в стан «красно-белых» может перебраться тренер вратарей «Шахтера» Валерий Ситало.

34-летний вратарь является воспитанником «Шахтера» и провел в составе «горняков» 195 матчей. Помимо карагандинского клуба Шацкий ранее выступал за «Астану-1964» и «Тобол».

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