Запасайтесь попкорном! Топ-10 соперников казахстанских клубов на зимних сборах

Источник: ФК "Легия"

Практически все участники предстоящего сезона КПЛ-2024 уже приступили к подготовительной части к новой кампании, и впереди их ждет немало товарищеских, но в то же время напряженных поединков. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с десяткой интереснейших соперников казахстанских клубов этой зимой.

Для начала отметим, что не у всех клубов есть опубликованный календарь товарищеских матчей во время сборов. Поэтому наш выбор был ограничен данными исключительно тех команд, которые уже сообщили о скорых встречах с анонсированными соперниками. И из этого списка мы собрали топ-10 интересных команд.

10. «Земплин» (Словакия)

Клуб из небольшого города Михаловце на востоке Словакии. Именно эта команда будет противостоять петропавловскому «Кызыл-Жару» 27 января на учебно-тренировочных сборах (УТС) в Турции. Известно, что «Земплин» выступает в высшем дивизионе словацкого футбола, правда в текущем сезоне занимает предпоследнее место в таблице, набрав всего шесть баллов в 18 играх (шесть ничьих и 12 поражений).

Тем не менее «Земплин» должен стать хорошей проверкой для «Кызыл-Жара», который будет только вкатываться в сезон. Состав словаков чуть подороже (5,02 против 3,21 миллиона евро), а еще у них играет экс-защитник «Актобе» Михал Йерабек.

9. «Малишева» (Косово)

Интересно будет посмотреть на противостояние команды, занимающей четвертое место в чемпионате Косова, с новичками КПЛ из «Жениса». Эта игра, как и противостояние «Кызыл-Жар» — «Земплин», пройдет 27 января. Встреча состоится в городе Белеке.

Клуб, основанный в начале XXI века, только последние три сезона проводит в высшем дивизионе. С каждым годом прослеживается прогресс. Сначала они финишировали восьмыми из десяти, затем шестыми, а сейчас, по итогам первой половины кампании 2023/24, находятся в топ-4.

В составе «Малишева» играет албанский защитник Агон Джака, являющийся двоюродным братом экс-капитана лондонского «Арсенала» Гранита Джаки.

8. «Нефтчи» (Узбекистан)

26 января в Турции состоится противостояние клубов из Казахстана и Узбекистана. Многообещающие новички КПЛ-2024 из семейского «Елимая» встретятся с клубом «Нефтчи» из Ферганы. Сезон-2023 этот коллектив закончил на пятом месте, и таких высоких показателей не было с 2015 года.

Пятикратные чемпионы Узбекистана и двукратные обладатели Кубка могут обеспечить хорошую конкуренцию «Елимаю» в ходе их контрольного матча. Казахстанцы в прошлом году буквально «проехались» по другим клубам первой лиги и увереннейшим образом пробились в КПЛ. Теперь будет интересно посмотреть, как они сыграют на сборах с таким крепким оппонентом.

В составе узбекистанского клуба можно выделить ранее вызывавшегося в сборную Австралии защитника Томислава Мрчелу, а также экс-хавбека «Кайрата» Жасурбека Жалолиддинова.

7. «Ростов» (Россия)

Обладатели Кубка России 2013/14 и серебряные призеры РПЛ 2015/16, возглавляемые нынешним тренером сборной России Валерием Карпиным, этой зимой сыграют как минимум с двумя казахстанскими клубами. С 1 по 15 февраля они будут участвовать в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби (ОАЭ), где также представлен «Кайрат», а 17 февраля у дончан запланирован товарищеский матч с «Астаной» в Дубае (ОАЭ).

По итогам первой половины текущего сезона РПЛ «Ростов» занимает лишь десятое место в турнирной таблице, поэтому они готовятся к ожесточенной борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе. В составе представлено немало известных российских футболистов, самым дорогостоящим из них является капитан Данил Глебов, оцененный в восемь миллионов евро.

За клуб из Ростова-на-Дону в разные годы выступали такие казахстанские футболисты, как Самат Смаков, Андрей Карпович, Стас Покатилов, Александр Зуев, Бахтиер Зайнутдинов и другие.

6. «Урарту» (Армения)

В том же Дубае 30 января «Астана» проведет первую игру в рамках сборов. Соперниками серебряных призеров КПЛ-2023 станут действующие чемпионы Армении из города Ереван — «Урарту». В прошлом году этот клуб не просто стал чемпионов во второй раз в истории, но и оформил золотой дубль, завоевав национальный кубок.

В текущем сезоне на счету команды 34 набранных очка, и она располагается на четвертой строчке в таблице. Вряд ли «Урарту» удастся наверстать упущенное и догнать оторвавшихся конкурентов, но это не делает их легким соперником для «Астаны». «Урарту» тренирует известный российский специалист Дмитрий Гунько, а одним из форвардов ереванцев является экс-нападающий лондонского «Арсенала» Яя Саного.

5. «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)

Действующие чемпионы и обладатели Суперкубка ОАЭ станут одним из соперников «Кайрата» на Зимнем кубке РПЛ (1−15 февраля). «Шабаб Аль-Ахли» восемь раз становились чемпионами своей лиги, а также они удерживают рекорд по числу выигранных Кубков и Суперкубков страны.

Их нынешний состав оценивается в 23,06 миллиона евро (у «Кайрата» — 6,53 миллиона). В новом сезоне команда занимает третье место по итогам 12 туров, отставая от лидирующего «Аль-Васла» на шесть очков.

Против «Кайрата» могут сыграть экс-хавбек сборной Сербии и английского «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич, аргентинский вингер с более чем сотней матчей в Ла Лиге Феде Картабия, а также известный нападающий из Израиля Мунас Даббур.

4. «Ягеллония» (Польша)

27 января в Турции будет очень жарко, причем во всех смыслах. Мы уже говорили об этой дате и матчах «Кызыл-Жара» и «Жениса», но не забудем упомянуть и о противостоянии чемпионов КПЛ «Ордабасы» и занимающей второе место в чемпионате Польши «Ягеллонии».

Эта команда еще никогда не становилась чемпионом своей страны, хотя несколько раз была второй (2016/17, 2017/18). На счету «Ягеллонии» есть победы в Кубке и Суперкубке Польши. После первой половины текущего первенства клуб занимает второе место, на три балла уступая лидирующему «Шленску».

У «Ягеллонии» довольно неплохой состав, а по ценнику они опережают «Ордабасы» (17,05 против 11,85 миллиона евро). Самый дорогостоящий футболист — левый защитник сборной Польши Бартломей Вдовик (три миллиона евро).

Для шымкентцев это будет уже третий по счету матч на УТС, поэтому к нему они подойдут более-менее подготовленными.

3. «Спартак» (Россия)

21 февраля в Дубае «Астана» встретится с именитым соперником — московским «Спартаком». Один из самых великих российских клубов, 22 раза становившийся чемпионом страны, добиравшийся до полуфинала Кубка европейских чемпионов в 1991-м (ныне — Лига чемпионов), переживает не лучшие времена.

К экватору сезона красно-белые занимают лишь пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 18 туров. Состав москвичей оценивается более чем в 90 миллионов евро. В обойме по-прежнему имеются известные легионеры Квинси Промес и Виктор Мозес, звездные россияне Александр Соболев, Георгий Джикия, Роман Зобнин и не только.

Ранее «Астана» и «Спартак» уже пересекались на зимних сборах. В 2016-м российский клуб снес соперников со счетом 5:0, но двумя годами позже казахстанцы взяли реванш — 3:2, причем сине-желтые вели по ходу встречи 3:0. Один из мячей в том матче на свой счет записал нынешний полузащитник «Астаны» Марин Томасов, а у «Спартака» отличился по-прежнему находящийся в строю Промес.

2. «Легия» (Польша)

Возможно, кто-то посчитает, что «Спартак» должен быть выше этой команды в нашем списке. Но мы сделали выбор в пользу «Легии» по той причине, что у них есть свежая история со своим спарринг-партнером — шымкентским «Ордабасы».

20 января в Турции 15-кратные чемпионы Польши сыграют с новоиспеченными обладателями золотых медалей КПЛ вновь. Они встречались летом 2023-го, когда «Ордабасы» был выбит поляками из квалификации Лиги конференций. Матч в Шымкенте завершился результативной ничьей — 2:2, а в Варшаве сильнее были уже хозяева поля — 3:2.

Теперь «Ордабасы» сделает все, чтобы реабилитироваться за эту неудачу хотя бы частично, пусть и в рамках предсезонных сборов. Но сделать это будет не так просто, ведь у соперников больше игрового тонуса. Они провели последний официальный матч в 20-х числах декабря, а уже в середине февраля сыграют в плей-офф Лиги конференций. «Ордабасы» же находится вне игры с начала ноября.

В оцененном в 38,85 миллиона евро составе «Легии» особо выделяется молодой албанский плеймейкер Эрнест Мучи, который имеет ценник в восемь миллионов евро.

1. «Краснодар» (Россия)

Самым громким соперником казахстанских клубов на зимних сборах-2023 (из тех, которые уже были анонсированы) является российский «Краснодар». 14 февраля быки в Дубае сыграют с «Астаной». Сейчас черно-зеленые лидируют в таблице РПЛ, имея двухочковый отрыв от преследователей из «Зенита».