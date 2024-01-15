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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Узбекистана обратился к фанатам после перехода в «Кайрат»

Новичок «Кайрата» Иброхимхалил Юлдошев обратился к фанатам после перехода в алматинский клуб, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Кайрат"

Футболист клуба РПЛ «Пари НН» перешел в стан алматинцев в рамках арендного соглашения. «Кайрат» имеет опцию выкупа футболиста.

«Всем привет! Меня зовут Иброхимхалил Юлдошев. Я рад присоединиться к футбольному клубу “Кайрат”! До скорой встречи! Алға, “Қайрат”, — сказал новичок алматинцев.

Юлдошев является воспитанником ташкентского «Пахтакора». В 2019 году стал чемпионом Узбекистана в составе этого клуба, а в 2021-м стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, защитник на родине выступал за «Бунедкор».

Летом 2021 года Иброхимхалил перебрался в российский клуб «Пари НН», где выступал по сей день. Всего за нижегородцев провел 63 матча, забил три мяча и оформил пять голевых передач.

В свои 22 года Юлдошев провел уже 16 матчей в футболке национальной сборной Узбекистана и отметился одним голом. А осенью 2023-го стал бронзовым призером Азиатских игр в составе Олимпийской сборной Узбекистана, приняв участие во всех матчах.

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