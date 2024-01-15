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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал игрока с опытом выступлений в Бундеслиге

Семейский «Елимай» объявил о подписании боснийского защитника Ивана Шараваньи, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

27-летний футболист большую часть своей карьеры провел в составе «Адмиры» и «Аустрии Клагенфурт» из австрийской Бундеслиги. Он также выступал за кипрский «Акритас». В «Елимай» легионер перешел из боснийского «Широки Бриега».

По данным Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

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