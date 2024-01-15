Клуб КПЛ подписал игрока с опытом выступлений в Бундеслиге

27-летний футболист большую часть своей карьеры провел в составе «Адмиры» и «Аустрии Клагенфурт» из австрийской Бундеслиги. Он также выступал за кипрский «Акритас». В «Елимай» легионер перешел из боснийского «Широки Бриега».