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00:17 (мск), источник: ТАСС

Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения прошла в Лондоне.

Аргентина
Манчестер Сити
Франция
ПСЖ
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Источник: AP 2023

На награду также претендовали норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за английский «Манчестер Сити», и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в «Пари Сен-Жермен», в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в «Интер Майами», с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

В сезоне-2022/23 Холанд вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Норвежец стал рекордсменом Английской премьер-лиги по количеству голов за сезон (36), также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Холанд получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Европе. Мбаппе вместе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов), в финальном матче француз оформил хет-трик. Вместе с ПСЖ Мбаппе стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром (29 голов) и игроком турнира.

Премия была учреждена в 2016 году. Месси в третий раз выиграл данный приз, ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах. Также лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018) и поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).

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