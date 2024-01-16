Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия М
Штутгарт
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Фиорентина
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
14.01
Милан
Рома
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Ланс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Фрозиноне
50
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
14.01
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
14.01
Эвертон
Астон Вилла
00
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
13.01
Челси
Фулхэм
10
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
1.01
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
42
2023
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16 января, источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» установил клубный рекорд в АПЛ

14 января прошёл матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Тоттенхэм Хотспур
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.

Лондонцы продлили свою голевую серию в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии до 33 матчей, являющихся клубным рекордом, сообщает Opta.

В последний раз «Тоттенхэм» не забивал в АПЛ в марте 2023 года в игре с «Вулверхэмптоном» (0:1).

После результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка за 21 встречу и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 40 очков и расположился на пятой строчке.

Манчестер Юнайтед
2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь