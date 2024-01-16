«Тоттенхэм» установил клубный рекорд в АПЛ

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счётом 2:2.

Лондонцы продлили свою голевую серию в рамках высшего дивизиона чемпионата Англии до 33 матчей, являющихся клубным рекордом, сообщает Opta.

В последний раз «Тоттенхэм» не забивал в АПЛ в марте 2023 года в игре с «Вулверхэмптоном» (0:1).