Мбаппе нет места в «Реале»

Килиан Мбаппе мог перейти в «Реал» в 2022 году. Всё для этого складывалось: у футболиста заканчивался контракт с «ПСЖ», а в Мадриде вот-вот должно было освободиться место суперзвезды. Бензема был на пике, но цифры в его паспорте кричали, что в скором будущем ему понадобится замена.

Медиа уже нафантазировали, где Мбаппе будет играть, как его впишет Анчелотти и сколько «Золотых мячей» Килиан завоюет в составе «Реала». А тут — вжух! Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». И все фантазии насмарку.

Переносимся в 2024-й. У Мбаппе снова заканчивается контракт с Парижем. И снова пишут про возможный переход в «Реал». Но есть нюанс: там уже занято. Мадрид подписал Джуда Беллингема, перестроился, обновился в атаке. И Мбаппе в этой конфигурации, кажется, просто нет места.

После ухода Бензема Анчелотти перепридумал нападение. Теперь впереди бегают шустрые Винисиус и Родриго, а ещё регулярно включается Беллингем. Джуд, как мощный британский линкор, заходит в чужую штрафную и почти не промахивается. Параллельно с этим он успевает работать и в обороне, уравновешивая всю команду.

Сегодняшний «Реал» сбалансирован. Он не идеален, не неуязвим. Но для команды, которая находится в процессе обновления, «Реал» в отличном состоянии. Конечно, ещё придётся поломать голову, кем заменить Модрича и Крооса. Но в атаке «Реал» уже молод, свеж и продуктивен. Без Мбаппе.

Может ли француз сделать «Реал» сильнее? Теоретически — конечно, да. Мбаппе — топ-игрок, его квалификация не вызывает вопросов. Но есть ощущение, что Анчелотти придётся буквально впихивать Килиана в состав, если тот всё-таки доедет до «Реала». Карло будет вынужден ломать то, что и так прекрасно работает.

Возможно, «Реал» вернётся к 4−3−3, как это было при Бензема, и место для Мбаппе появится? Хорошо, представим. А какое место? Слева? Винисиус вроде из «Реала» никуда не собирается. А на других позициях в атаке в 4−3−3 он не так эффективен. Поставить Мбаппе направо? Ни в «ПСЖ», ни в сборной он не играет на правом фланге.

Центр нападения? Может быть. В «Париже» в последнее время Килиан часто играет центрфорварда. Но тогда появляется другая проблема. Представим: Вини — Мбаппе — Родриго впереди. Они вряд ли будут много обороняться, правда же? Попахивает нарушением баланса. Мбаппе уже играл в команде, в которой три футболиста были полностью освобождены от оборонительной работы. Помнится, за пределами Франции успехов эта команда не добилась. И, кстати, хорошенько получила от «Реала» в ⅛ финала Лиги чемпионов в 2022-м.

Ещё один важный момент: летом в «Реал» приедет Эндрик. На взрослом уровне он пока не проявил себя так, как Мбаппе. Но его аттестуют как феномена, и к 17 годам он показывает выдающиеся результаты. Эндрик уже сыграл 60 матчей за основу «Палмейраса», он уже играет за основную (!) сборную Бразилии.

Эндрик, конечно, не такой проверенный большим футболом, как Мбаппе. Но в «Реале» есть кому решать и без Эндрика. И для юного бразильца это плюс: от него не будут требовать всего и сразу, он сможет постепенно влиться в команду и приспособиться к новым условиям.

При этом как опция Эндрик всегда будет доступен. Он добавит глубины в атаке, которой «Реалу» периодически не хватает. Хоселу очень старается, но, во-первых, игрок он всё-таки довольно ограниченный, а во-вторых, ему уже 33 года.

Если же придёт Мбаппе, то только в основу. Ни о какой скамейке не может быть и речи. И в любой другой ситуации «Реалу» нужно было бы хватать его обеими руками. Но не сейчас. Сейчас всё отлично работает и без него. В нынешней ситуации взять Мбаппе — всё равно что пойти олл-ин, сидя за покерным столом: можно сорвать куш, а можно проиграть всё, что скопил за вечер.

«Реал», конечно, может взять Мбаппе, просто чтобы взять, чтобы не упустить свободную суперзвезду. Но, кажется, Флорентино Перес переболел этой болезнью в начале нулевых, когда собирал «галактикос». Во время второго пришествия в «Реал» Перес максимально трезв и расчётлив. Он уже давно не сорока, которая клюёт на всё блестящее. Он — лев. Царь зверей, который не тратит время на показуху, а просто делает своё дело без шума и пыли.

Однажды «Реал» попытался взять Мбаппе, но тот продлился с «ПСЖ». Прошло два года. Оцените сами, у кого лучше идут дела: у Мбаппе или у «Реала». Мадрид и дальше совершенно спокойно проживёт без Килиана. С ним может стать лучше, но есть риск, что станет хуже. Нужно ли «Реалу» идти на этот риск? У него уже есть нападение, которое шикарно сейчас и которое только приближается к пиковому футбольному возрасту. Плюс подъедет Эндрик. В этом случае лучшее может стать врагом хорошего и «Реал» в погоне за идеалом потеряет то прекрасное, что уже имеет.

Как быть Мбаппе, если переход в «Реал» не состоится? Опять продлеваться с «ПСЖ»? Или ехать в Англию? Или кошелёк раскроет Саудовская Аравия? Это ещё один большой вопрос. Кажется, что «Реал» ОЧЕНЬ нужен Мбаппе. А Мбаппе «Реалу» нужен не так сильно. Возьмут — окей. Не возьмут — вообще ничего страшного.

Такой вот нынче «Реал». Может легчайше отказаться от суперзвезды и вообще от этого не пострадает. Браво, Дон Флорентино! Учитесь, остальные!