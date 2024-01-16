Официально объявлено о трансфере Рамазана Оразова

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Последним клубом 25-летнего игрока был словенский «Копер», за который сыграл 12 матчей и забил один гол.

Ранее полузащитник играл также за «Кайрат», «Тобола», «Аксу», латвийский «Даугавпилс» и российскую «Чайку». В составе «Актобе» выступал в 2021—2022 года.