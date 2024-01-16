Официально объявлено о трансфере Рамазана Оразова
«Актобе» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщают Vesti.kz.
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«Актобе» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщают Vesti.kz.
Последним клубом 25-летнего игрока был словенский «Копер», за который сыграл 12 матчей и забил один гол.
Ранее полузащитник играл также за «Кайрат», «Тобола», «Аксу», латвийский «Даугавпилс» и российскую «Чайку». В составе «Актобе» выступал в 2021—2022 года.
Также в его активе десять матчей за сборную Казахстана в отборе на Евро-2024, в которых он отметился забитым голом.