Футболист Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

В октябре 2023 года Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема «имеет, как всем известно, связи с “Братьями-мусульманами”, реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают “медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама” и идеологии “Братьев-мусульман”, которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

Бензема 36 лет, он перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.