Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Сассуоло
20
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия М
Штутгарт
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Фиорентина
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
14.01
Милан
Рома
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Ланс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Фрозиноне
50
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
23:03 (мск), источник: ТАСС

Футболист Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

ТАСС, 16 января. Французский футболист клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство AFP.

Наверх
Источник: AP 2023

В октябре 2023 года Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема «имеет, как всем известно, связи с “Братьями-мусульманами”, реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают “медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама” и идеологии “Братьев-мусульман”, которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

Бензема 36 лет, он перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь