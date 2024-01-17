«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Душан Влахович (15-я и 37-я минуты), еще один гол на счету Федерико Кьезы (89).

«Ювентус» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Туринский клуб не проигрывает с 23 сентября 2023 года. «Сассуоло» с 19 очками идет на 14-й строчке. В следующем матче команда Массимилиано Аллегри 21 января на выезде сыграет против «Лечче», «чёрно-зеленые» 28 января в гостях встретятся с «Монцей».