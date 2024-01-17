Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия М
Штутгарт
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Фиорентина
Удинезе
22
Футбол. Зарубежный
14.01
Милан
Рома
31
Футбол. Зарубежный
14.01
Ланс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
15.01
Аталанта
Фрозиноне
50
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
16.01
Ювентус
Сассуоло
30
15.01
Аталанта
Фрозиноне
50
14.01
Милан
Рома
31
14.01
Фиорентина
Удинезе
22
14.01
Кальяри
Болонья
21
14.01
Лацио
Лечче
10
13.01
Монца
Интер
15
13.01
Верона
Эмполи
21
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Ювентус"

Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился Душан Влахович (15-я и 37-я минуты), еще один гол на счету Федерико Кьезы (89).

«Ювентус» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Туринский клуб не проигрывает с 23 сентября 2023 года. «Сассуоло» с 19 очками идет на 14-й строчке. В следующем матче команда Массимилиано Аллегри 21 января на выезде сыграет против «Лечче», «чёрно-зеленые» 28 января в гостях встретятся с «Монцей».

Ювентус
3:0
Первый тайм: 2:0
Сассуоло
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Призер Олимпиады в тяжелой атлетике умерла в 43 года
Шольца мощно освистали на гандбольном матче сборной Германии
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь