Слуцкий не сумел выиграть свой дебютный матч во главе «Шанхая»
Российский тренер Леонид Слуцкий провел свой дебютный матч во главе китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
Китай (олимп.)
Российский тренер Леонид Слуцкий провел свой дебютный матч во главе китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».
Команда провела товарищескую игру против олимпийской сборной Китая. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Позднее в январе «Шанхай» сыграет с «Аль-Насром», а в феврале встретится с «Зенитом» перед игрой за Суперкубок Китая против клуба «Шанхай Порт».
В прошлом сезоне «Шанхай» финишировал на 5-м месте в чемпионате Китая.