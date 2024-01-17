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01:09 (мск), источник: Sport24

Слуцкий не сумел выиграть свой дебютный матч во главе «Шанхая»

Российский тренер Леонид Слуцкий провел свой дебютный матч во главе китайского клуба «Шанхай Шеньхуа».

Китай (олимп.)
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Источник: Sport24

Команда провела товарищескую игру против олимпийской сборной Китая. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Позднее в январе «Шанхай» сыграет с «Аль-Насром», а в феврале встретится с «Зенитом» перед игрой за Суперкубок Китая против клуба «Шанхай Порт».

В прошлом сезоне «Шанхай» финишировал на 5-м месте в чемпионате Китая.

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