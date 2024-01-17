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08:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вест Хэм» и «Брентфорд» вылетели из Кубка Англии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. «Вест Хэм» и «Брентфорд» завершили выступление в розыгрыше Кубка Англии по футболу на стадии 1/32 финала турнира.

Вест Хэм
Брентфорд
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Источник: AP 2023

«Вест Хэм» на выезде проиграл выступающему в Чемпионшипе «Бристоль Сити» со счетом 0:1. Гол на счету Томми Конуэя (3-я минута). На 51-й минуте матча за неспортивное поведение был удален полузащитник гостей Саид Бенрахма.

«Брентфорд» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в дополнительное время со счетом 2:3. В составе победителей отличились Нельсон Семеду (36), Натан Фрейзер (72) и Матеус Кунья (105+5). У гостей мячи на счету Натана Коллинза (13) и Нила Мопе (52).

Матчи 1/16 финала пройдут в конце января. «Бристоль» 27 января примет победителя матча «Блэкпул» — «Ноттингем Форест», а «Вулверхэмптон» днем позднее на выезде встретится с «Вест Бромвичем».

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