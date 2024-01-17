«Вест Хэм» и «Брентфорд» вылетели из Кубка Англии

«Вест Хэм» на выезде проиграл выступающему в Чемпионшипе «Бристоль Сити» со счетом 0:1. Гол на счету Томми Конуэя (3-я минута). На 51-й минуте матча за неспортивное поведение был удален полузащитник гостей Саид Бенрахма.

«Брентфорд» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в дополнительное время со счетом 2:3. В составе победителей отличились Нельсон Семеду (36), Натан Фрейзер (72) и Матеус Кунья (105+5). У гостей мячи на счету Натана Коллинза (13) и Нила Мопе (52).