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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон рассказал о планах на будущее после завершения карьеры

Бывший итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал о желании стать спортивным директором футбольного клуба.

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Источник: Reuters

«Стать спортивным директором означает перевернуть страницу, которая писалась 32 года в качестве игрока. Но для этого недостаточен опыт на поле, нужна ещё юридическая, экономическая и управленческая квалификация — если вы, конечно, хотите стать хорошим специалистом», — приводит слова Буффона Juvenews.Eu.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

Великий Буффон
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