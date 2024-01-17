«Реал» выдвинул новое требование Мбаппе перед его возможным трансфером

По информации источника, «Королевский клуб» таким образом пытается предотвратить события 2022 года, когда с Мбаппе была лишь устная договорённость о трансфере, но француз в итоге продлил контракт с «ПСЖ». Футболист должен письменно подтвердить своё решение о переходе в «Реал» до публичного заявления.