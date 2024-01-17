«Реал» выдвинул новое требование Мбаппе перед его возможным трансфером
Мадридский «Реал» требует от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе письменной гарантии на переход в состав «сливочных», сообщает L'Equipe.
Реал
ПСЖ
По информации источника, «Королевский клуб» таким образом пытается предотвратить события 2022 года, когда с Мбаппе была лишь устная договорённость о трансфере, но француз в итоге продлил контракт с «ПСЖ». Футболист должен письменно подтвердить своё решение о переходе в «Реал» до публичного заявления.
Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в июне 2024 года. «Реал» намерен подписать 25-летнего нападающего летом в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает француза в € 180 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 матчей, забил 26 мячей и отдал четыре голевых передачи.