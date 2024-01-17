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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» выдвинул новое требование Мбаппе перед его возможным трансфером

Мадридский «Реал» требует от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе письменной гарантии на переход в состав «сливочных», сообщает L'Equipe.

Реал
ПСЖ
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Источник: Reuters

По информации источника, «Королевский клуб» таким образом пытается предотвратить события 2022 года, когда с Мбаппе была лишь устная договорённость о трансфере, но француз в итоге продлил контракт с «ПСЖ». Футболист должен письменно подтвердить своё решение о переходе в «Реал» до публичного заявления.

Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает в июне 2024 года. «Реал» намерен подписать 25-летнего нападающего летом в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает француза в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 матчей, забил 26 мячей и отдал четыре голевых передачи.

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