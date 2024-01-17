«Жду не дождусь матчей». Вратарь сборной Казахстана дал первое интервью после перехода в «Актобе»

Источник: ФК "Актобе"

— Хотел бы поприветствовать всех болельщиков «Актобе»! Ощущения классные, крутые! В команде меня приняли хорошо. Все замечательно!

— Как повлияли болельщики на твой переход в наш клуб?

— Это был один из факторов. В Актобе меня всегда тепло приветствовали, за что я очень благодарен! У меня всегда чистые намерения. Наверное, поэтому.

— В прошлом году, случайно встретившие тебя фанаты, позвали в наш клуб. Думал ли ты об этом?

— Нет, в тот момент я об этом не думал. По прошествии времени проскальзывали у меня мысли. Как мы видим, эти слова были пророческими. У «Актобе» такая армия болельщиков, всегда приятно играть на стадионе, даже когда приезжаешь соперником. Сейчас у меня другие эмоции, потому что я буду играть и биться за город Актобе.

— Какие цели ставишь на будущий сезон?

— Свои личные цели я не преследую. Я всегда ставлю командные результаты выше своих. Дай бог в этом году у нас все получится, тренерский штаб нас объединит одной целью, а я в свою очередь постараюсь сделать все возможное, чтобы принести положительные результаты команде.

— Что скажешь нашим болельщикам?

— Хочу их поприветствовать и уже жду не дождусь матчей за «Актобе». Только вперед! Только газ!

— Как команда тебя приняла?

— Со всеми познакомился. Кого-то уже до этого знал. Встретили тепло. Сейчас надо проникнуться идеей тренера, принять его философию, объединиться коллективом, неважно это администрация, медицинский штаб или футболисты, надо нам всем объединиться и добиваться поставленных целей и задач.

— Как нам стать чемпионами в будущем сезоне?

— Надо прежде всего верить в своего партнера, потому что футбол — это командная игра и без партнера у тебя ничего не получится, какой бы игрок не был и каким бы мастерством не обладал. Только за счет партнеров у нас все получится.