«Жду не дождусь матчей». Вратарь сборной Казахстана дал первое интервью после перехода в «Актобе»
Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий рассказал о своем переходе из «Шахтера» в «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий рассказал о своем переходе из «Шахтера» в «Актобе», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
— Хотел бы поприветствовать всех болельщиков «Актобе»! Ощущения классные, крутые! В команде меня приняли хорошо. Все замечательно!
— Как повлияли болельщики на твой переход в наш клуб?
— Это был один из факторов. В Актобе меня всегда тепло приветствовали, за что я очень благодарен! У меня всегда чистые намерения. Наверное, поэтому.
— В прошлом году, случайно встретившие тебя фанаты, позвали в наш клуб. Думал ли ты об этом?
— Нет, в тот момент я об этом не думал. По прошествии времени проскальзывали у меня мысли. Как мы видим, эти слова были пророческими. У «Актобе» такая армия болельщиков, всегда приятно играть на стадионе, даже когда приезжаешь соперником. Сейчас у меня другие эмоции, потому что я буду играть и биться за город Актобе.
— Какие цели ставишь на будущий сезон?
— Свои личные цели я не преследую. Я всегда ставлю командные результаты выше своих. Дай бог в этом году у нас все получится, тренерский штаб нас объединит одной целью, а я в свою очередь постараюсь сделать все возможное, чтобы принести положительные результаты команде.
— Что скажешь нашим болельщикам?
— Хочу их поприветствовать и уже жду не дождусь матчей за «Актобе». Только вперед! Только газ!
— Как команда тебя приняла?
— Со всеми познакомился. Кого-то уже до этого знал. Встретили тепло. Сейчас надо проникнуться идеей тренера, принять его философию, объединиться коллективом, неважно это администрация, медицинский штаб или футболисты, надо нам всем объединиться и добиваться поставленных целей и задач.
— Как нам стать чемпионами в будущем сезоне?
— Надо прежде всего верить в своего партнера, потому что футбол — это командная игра и без партнера у тебя ничего не получится, какой бы игрок не был и каким бы мастерством не обладал. Только за счет партнеров у нас все получится.
34-летний вратарь является воспитанником «Шахтера» и провел в составе «горняков» 195 матчей. Помимо карагандинского клуба Шацкий ранее выступал за «Астану-1964» и «Тобол».