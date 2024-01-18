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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в Кубке, Захарян отыграл всю встречу

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в Кубке, Захарян отыграл всю встречу.

Реал Сосьедад
Осасуна
Сельта
Валенсия
Жирона
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну» в матче ⅛ финала Кубка Испании по футболу.

Встреча в Памплоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Микель Оярсабаль (57, с пенальти) и Микель Мерино (90+8), который удачно сыграл на добивании после удара с 11-метровой отметки Браима Мендеса. «Осасуна» играла в меньшинстве с 56-й минуты из-за удаления защитника Алехандро Катены.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и провел на поле весь матч.

В других встречах этой стадии «Сельта» на выезде победила «Валенсию» со счетом 3:1, а «Жирона» с тем же счетом дома обыграла «Райо Вальекано».

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