«Аякс» объявил о подписании контракта с Хендерсоном

Бывший игрок «Сандерленда» и «Ливерпуля» подписал соглашение с «Аяксом» рассчитанное до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать за клуб из Нидерландов под шестым номером.

33-летний Хендерсон выступал за «Аль-Иттифак» с лета 2023 года. До этого полузащитник провёл 12 лет в английском «Ливерпуле». В текущем сезоне Хендерсон сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7,5 млн.