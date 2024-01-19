«Наполи» с Хвичей разгромил «Фиорентину» и вышел в финал Суперкубка Италии

Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Наполи» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Хвича Кварацхелия провёл на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями.

В первом тайме, на 22-й минуте, Джованни Симеоне открыл счёт в матче, выведя «Наполи» вперёд. В концовке матча, на 84-й минуте, Алессио Дзербин удвоил преимущество неополитанцев. Почти сразу же, на 87-й минуте, Алессио Дзербин забил третий гол «Наполи», оформив дубль и установив окончательный счёт матча — 3:0, разгромная победа «Наполи».