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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» выпустил официальное заявление

Футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента прокомментировал слухи относительно смены руководства, передают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ордабасы"

«Дорогие подписчики, слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram и СМИ не соответствуют действительности.

В очередной раз нам приходится развеивать домыслы вокруг нашего клуба и президента Бауыржана Абдубаитова. Смены руководства не планировалось и не планируется. Город и команда как никогда едины и полностью сосредоточены на выполнении поставленных целей, успешному участию в еврокубках и внутренних соревнованиях.

Команда вместе с президентом клуба Бауыржаном Тоишыбековичем двигается вперед и будет добиваться поставленных целей», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом страны в сезоне 2023 года.

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