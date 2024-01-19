«Ордабасы» выпустил официальное заявление

«Дорогие подписчики, слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram и СМИ не соответствуют действительности.



В очередной раз нам приходится развеивать домыслы вокруг нашего клуба и президента Бауыржана Абдубаитова. Смены руководства не планировалось и не планируется. Город и команда как никогда едины и полностью сосредоточены на выполнении поставленных целей, успешному участию в еврокубках и внутренних соревнованиях.



Команда вместе с президентом клуба Бауыржаном Тоишыбековичем двигается вперед и будет добиваться поставленных целей», — говорится в сообщении клуба.