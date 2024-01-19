«Ордабасы» выпустил официальное заявление
Футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента прокомментировал слухи относительно смены руководства, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента прокомментировал слухи относительно смены руководства, передают Vesti.kz.
«Дорогие подписчики, слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram и СМИ не соответствуют действительности.
В очередной раз нам приходится развеивать домыслы вокруг нашего клуба и президента Бауыржана Абдубаитова. Смены руководства не планировалось и не планируется. Город и команда как никогда едины и полностью сосредоточены на выполнении поставленных целей, успешному участию в еврокубках и внутренних соревнованиях.
Команда вместе с президентом клуба Бауыржаном Тоишыбековичем двигается вперед и будет добиваться поставленных целей», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом страны в сезоне 2023 года.