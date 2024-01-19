Роналду: Мне скоро 39, а я обхожу по голам таких молодых животных, как Холанд

«Я был лучшим бомбардиром в этом сезоне. Представьте, что я обхожу таких молодых животных, как Холанд… Я горжусь этим. А мне скоро будет 39! Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).