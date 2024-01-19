Назван лучший футболист 2023 года

В борьбе за приз спортсмен обошел таких футболистов, как Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор и Бернарду Силва.

26 декабря 2023 года стало известно, что Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал Месси с 85 баллами.