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22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший футболист 2023 года

Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Результаты голосования доступны на странице премии в социальной сети X.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

В борьбе за приз спортсмен обошел таких футболистов, как Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор и Бернарду Силва.

26 декабря 2023 года стало известно, что Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал Месси с 85 баллами.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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