Назван лучший футболист 2023 года
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Результаты голосования доступны на странице премии в социальной сети X.
Норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Результаты голосования доступны на странице премии в социальной сети X.
В борьбе за приз спортсмен обошел таких футболистов, как Джуд Беллингем, Карим Бензема, Кевин де Брюйне, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор и Бернарду Силва.
26 декабря 2023 года стало известно, что Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал Месси с 85 баллами.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.