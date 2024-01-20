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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Кастельон» из третьего дивизиона Испании объявил о трансфере россиянина Иосифова

Российский вингер Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист сырал за «Мирандес» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.

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