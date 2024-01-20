«Кастельон» из третьего дивизиона Испании объявил о трансфере россиянина Иосифова

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист сырал за «Мирандес» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.