«Кастельон» из третьего дивизиона Испании объявил о трансфере россиянина Иосифова
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Российский вингер Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.
Российский вингер Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.
Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист сырал за «Мирандес» 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.