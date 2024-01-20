«Интер» в одной игре от трофея. Вынос «Лацио» начался с гениальной голевой передачи

Саудовская Аравия вслед за Суперкубком Испании приняла Суперкубок Италии. Действующий обладатель трофея «Интер» во втором полуфинале расправился «Лацио». Теперь в финале, 22 января, команда Симоне Индзаги сыграет с «Наполи», который днём ранее разгромил «Фиорентину» (3:0).

С первых минут преимущество «Интера» над «Лацио» было просто гигантским. При счёте 0:0 складывалось впечатление, что встречаются команды если не разных лиг, то настолько разного уровня, словно одни — лидеры, а вторые аутсайдеры. Но ведь римляне борются за зону Лиги чемпионов в Серии А. Здорово настроил Индзаги своих игроков на защиту титула. Пока «Лацио» не пропустил, не нанёс ни одного удара хотя бы в сторону ворот голкипера «нерадзурри» Зоммера.

«Интер» внешне очень легко создавал моменты. Команда Маурицио Сарри достаточно высоко держала линии, стремилась разрезать оборону соперника при помощи комбинаций по центру, и этим пользовались миланцы. У «Лацио» возникали проблемы с компактностью, переключением в эпизодах с переходами мяча. Зато «нерадзурри» постоянно находили мяч в опасных зонах благодаря движению латералей и атакующих игроков между линий. В первом тайме «Интер» нанёс 14 ударов и наиграл на 1,52 по показателю xG против 0,07 у римлян.

Назревавший гол забил на 17-й минуте Тюрам. И это был шедевр! Но не в исполнении француза, а от Димарко. Левый латераль придумал гениальный пас пяткой от угла вратарской на дальнюю штангу, куда и прибежал нападающий. Началась атака с того, что «Интер» классно разбил робкую попытку прессинга «Лацио», а поучаствовал в её финальной стадии ещё и центрбек Бастони. Вообще Бастони, как ни удивительно, оказался лучшим по ключевым пасам к перерыву (четыре). Димарко же ещё дважды был близок к голевой передаче, но сперва перекрутил мяч, а в другом эпизоде всё завершилось попаданием Бареллы в перекладину.

Глядя на игру, думалось: как хорош этот «Интер»! Даже в турнире, который вроде бы менее важен для претендента на скудетто, нежели Серия А и Лига чемпионов. У «Лацио» не было быстроты, и в собственной штрафной римляне тоже опаздывали за оппонентами. Один из таких моментов в самом начале второго тайма завершился назначением пенальти в ворота Проведеля. Судья, впрочем, только с помощью VAR разобрался, что Педро ударил по ахиллу Мартинеса. Чалханоглу пробил с «точки» без шансов для голкипера с российскими корнями.

Сарри был в гневе — в обороне дыры, высокий отбор не работает. «Интер» разбирал его команду на части, и вскоре мог состояться нокаут. Мартинес завершал очередную волшебную атаку «нерадзурри», но римляне опять избежали пропущенного мяча благодаря перекладине. И после этого лидер Серии А продолжал создавать сумасшедшие моменты — один за другим, один за другим. Если бы в этот тёплый зимний аравийский вечер «Интер» имел хорошую реализацию, результат был бы постыдным для «Лацио». Просто невероятно, что, например, капитан Мартинес ушёл с поля без гола.

В конце концов, «Интер» всё же превратил свою победу в крупную. Заслуженно, красиво. «Лацио» вновь нарвался на контратаку — два в один, а Мхитарян вырезал голевую передачу на Фраттези. В итоге миланцы перебили римлян в четыре с лишним раза (23:5, в створ — 7:0), а по xG — 3,16 против 0,27. Команда Сарри смогла ответить на последних минутах только голом Иммобиле, отменённым из-за игры рукой. Помимо этого центрфорвард сборной Италии отметился лишь двумя заблокированными ударами и падением в штрафной, которое не потянуло на пенальти.