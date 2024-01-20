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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
02:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Жозе Моуринью может возглавить «Барселону»

Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Барселону».

Чемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает Barcablaugranes, руководство каталонской команды планирует пригласить Моуринью в случае увольнения Хави. Отмечается, что в клубе недовольны игрой команды под руководством испанского тренера и всерьёз задумываются об отставке.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. «Волки» одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

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