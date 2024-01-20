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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый ненавистный футболист в истории

Издание FourFourTwo составило список самых ненавистных людей в истории футбола. Об этом сообщает Telecomasia.net.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Самым ненавистным игроком назван бывший полузащитник английского «Манчестер Сити» Джои Бартон. Второе место занял бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, третьим стал чемпион мира в составе сборной Германии Харальд Шумахер.

На четвертом месте расположился экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини. Пятым стал бывший нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф.

В материале говорится, что Бартон был хорошим футболистом, однако отрицательным человеком. «Тушение зажженной сигары об глаз молодого игрока? Многочисленные акты агрессии как на поле, так и за его пределами? Откровенно отвратительные нападки в социальных сетях на женщин в футболе?», — указали журналисты.

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