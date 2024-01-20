Назван самый ненавистный футболист в истории

В материале говорится, что Бартон был хорошим футболистом, однако отрицательным человеком. «Тушение зажженной сигары об глаз молодого игрока? Многочисленные акты агрессии как на поле, так и за его пределами? Откровенно отвратительные нападки в социальных сетях на женщин в футболе?», — указали журналисты.