Иван Перишич будет зарабатывать в «Хайдуке» €1 в месяц

В пятницу, 19 января, «Тоттенхэм» объявил, что Иван Перишич будет играть за «Хайдук» на правах аренды до конца сезона-2023/24. Контракт полузащитника со «шпорами» истекает 30 июня, после чего он заключит с хорватским клубом полноценное соглашение сроком на один год. В текущем сезоне Перишич сыграл шесть матчей за «Тоттенхэм» и отдал две результативные передачи. В сентябре он получил травму передней крестообразной связки правого колена и выбыл до конца сезона.

Как сообщает Index, зарплата Перишича во время аренды в «Хайдуке» составит €1 в месяц. Аналогичная зарплата и у бывшего нападающего «Днепра» Николы Калинича, который также перешел в «Хайдук» в нынешнее трансферное окно.

Отмечается, что в случае выхода «Хайдука» в еврокубки Перишичу положены бонусные выплаты. Кроме того, полузащитник получит право покинуть клуб в течение двух следующих трансферных окон, если клуб, который захочет его подписать, заплатит определенную сумму, которая не называется.

Перишичу 34 года. Он является воспитанником «Хайдука», из которого в 2006 году перешел во французский «Сошо». Также он выступал за такие клубы как бельгийский «Брюгге», дортмундская «Боруссия», немецкие «Вольфсбург» и «Бавария» и миланский «Интер». В «Тоттенхэм» хорват перешел летом 2022 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн.

За сборную Хорватии Перишич дебютировал в марте 2011 года. В составе национальной команды он стал вице‑чемпионом мира 2018 года в России и бронзовым призером мирового первенства 2022 года в Катаре. Всего за сборную Хорватии Перишич провел 129 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 30 результативных передач. По количеству проведенных матчей и забитых голов полузащитник входит в тройку лидеров национальной команды Хорватии.