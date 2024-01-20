Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Верона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Штутгарт
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
02
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Кристал Пэлас
50
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
15:30
Арсенал
Кристал Пэлас
50
14.01
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
14.01
Эвертон
Астон Вилла
00
13.01
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
23
13.01
Челси
Фулхэм
10
12.01
Бернли
Лутон Таун
11
2.01
Вест Хэм
Брайтон
00
1.01
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
42
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил шведскому специалисту Свену-Йорану Эрикссону на один день возглавить его команду.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Ранее 75-летний Эрикссон рассказал, что всегда мечтал потренировать мерсисайдцев.

«Я впервые услышал о его восхищении или любви к “Ливерпулю” и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе “Ливерпуля”, и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — приводит слова Клоппа The Guardian.

11 января Эрикссон рассказал, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

В феврале 2023 года швед приостановил карьеру в футболе. Его последним местом работы был клуб «Карлстадте», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Швеции. Специалист являлся спортивным директором команды.

В период с 2001 по 2006 год Эрикссон был главным тренером сборной Англии, также он работал с английскими «Манчестер Сити», «Ноттс Каунти» и «Лестером», итальянскими «Ромой», «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Лацио» и португальской «Бенфикой».

После 20 туров «Ливерпуль» с 45 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 10 главных комедий последних лет по версии «Золотого глобуса»
Обзор старта сериала «Криминальное прошлое»: Питер Капальди работает таксистом и расследует старое дело об убийстве
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь