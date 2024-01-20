Клопп предложил больному раком Эрикссону возглавить «Ливерпуль» на один день

«Я впервые услышал о его восхищении или любви к “Ливерпулю” и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе “Ливерпуля”, и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — приводит слова Клоппа The Guardian.