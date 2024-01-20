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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кадис», с которым связывают Абаскаля, отправил в отставку главного тренера

Испанский «Кадис» на официальном сайте объявил об отставке Серхио Гонсалеса с поста главного тренера.

Кадис
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Источник: AFP 2023

Специалист проработал на этой должности два года. Вместе с ним клуб покидают помощник главного тренера Диего Рибера и тренер по физподготовке Серхио Дорадо.

Всего под руководством Гонсалеса «Кадис» провёл 82 встречи. За это время команде дважды удалось сохранить место в Примере.

Ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб. Вторым кандидатом на этот пост является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

Напомним, после 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и расположился на 18-й строчке. В последних пяти турах Ла Лиги подопечные Гонсалеса не одержали ни одной победы — три ничейных результата и два поражения.

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