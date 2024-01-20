«Кадис», с которым связывают Абаскаля, отправил в отставку главного тренера

Специалист проработал на этой должности два года. Вместе с ним клуб покидают помощник главного тренера Диего Рибера и тренер по физподготовке Серхио Дорадо.

Всего под руководством Гонсалеса «Кадис» провёл 82 встречи. За это время команде дважды удалось сохранить место в Примере.

Ранее в СМИ появились слухи, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский клуб. Вторым кандидатом на этот пост является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.