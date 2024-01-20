«Боруссия» Д разгромила «Кёльн» в выездном матче Бундеслиги

Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. «Боруссия» одержала победу со счётом 4:0.

На 12-й минуте отличился нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. Его ассистентом выступил Юлиан Брандт. На 58-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Через три минуты Дониэлл Мален оформил дубль. На 90+2-й минуте нападающий Юссуфа Мукоко установил окончательный счёт — 4:0.