«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и вышел в ⅛ финала Кубка Франции

Встреча, прошедшая в Родезе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Виссам Бен Йеддер (10, 50, 58-я минуты). У хозяев мяч забил Стон Мамбо (22).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на второй добавленной ко второму тайму минуте. Он не отметился результативными действиями.