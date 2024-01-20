«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и вышел в ⅛ финала Кубка Франции
«Монако» с Головиным вышел в ⅛ финала Кубка Франции, обыграл «Родез».
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«Монако» с Головиным вышел в ⅛ финала Кубка Франции, обыграл «Родез».
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. «Монако» нанес поражение «Родезу» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Родезе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Виссам Бен Йеддер (10, 50, 58-я минуты). У хозяев мяч забил Стон Мамбо (22).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на второй добавленной ко второму тайму минуте. Он не отметился результативными действиями.
Соперник «Монако» по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки.
В другом матче «Нант» на своем поле уступил «Лавалю» — 0:1.