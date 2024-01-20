«Рома» выиграла первый матч после отставки Моуринью

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Ромы» нанесли поражение «Вероне» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Субботняя встреча в Риме закончилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Ромелу Лукаку (19-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (25). В составе гостей отличился Майкл Фолоруншо (76), Милан Джурич не реализовал пенальти на 64-й минуте.

Римляне провели первый матч под руководством нового главного тренера Даниеле Де Росси, набрали 32 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Верона» (17 очков) располагается на 18-й позиции.