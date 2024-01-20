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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» выиграла первый матч после отставки Моуринью

Футболисты «Ромы» обыграли «Верону» в первом матче после отставки Моуринью.

Рома
ВеронаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Футболисты «Ромы» нанесли поражение «Вероне» в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Субботняя встреча в Риме закончилась со счетом 2:1. У победителей голы забили Ромелу Лукаку (19-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (25). В составе гостей отличился Майкл Фолоруншо (76), Милан Джурич не реализовал пенальти на 64-й минуте.

Римляне провели первый матч под руководством нового главного тренера Даниеле Де Росси, набрали 32 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. «Верона» (17 очков) располагается на 18-й позиции.

Во вторник «Рома» объявила об отставке с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуринью, который возглавлял команду с 2021 года.

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