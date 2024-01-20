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22:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги

Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командой «РБ Лейпциг» и леверкузенским «Байером».

РБ Лейпциг
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс открыл счёт с передачи Ксавера Шлагера. На 47-й минуте полузащитник «Байера» Нейтан Телла сравнял счёт. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо.

На 56-й минуте Луа Опенда вывел «РБ Лейпциг» вперёд. Голевая на счету Дани Ольмо. Спустя лишь семь минут защитник «Байера» Жонатан Та сделал счёт равным, отличившись после передачи Йонаса Хофмана. В компенсированное время второго тайма защитник гостей Пьеро Инкапье забил победный мяч. Гримальдо оформил ассистентский дубль.

«РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 33 очка в 18 проведённых матчах. «Байер» располагается на первой позиции с 48 очками после аналогичного количества встреч.

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