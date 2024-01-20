«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги

Встреча прошла на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс открыл счёт с передачи Ксавера Шлагера. На 47-й минуте полузащитник «Байера» Нейтан Телла сравнял счёт. Ему ассистировал Алехандро Гримальдо.

На 56-й минуте Луа Опенда вывел «РБ Лейпциг» вперёд. Голевая на счету Дани Ольмо. Спустя лишь семь минут защитник «Байера» Жонатан Та сделал счёт равным, отличившись после передачи Йонаса Хофмана. В компенсированное время второго тайма защитник гостей Пьеро Инкапье забил победный мяч. Гримальдо оформил ассистентский дубль.