«Байер» Алонсо сводит с ума! Оформили крутейший камбэк с конкурентом и несутся к золоту

Лидер немецкой Бундеслиги приехал в Лейпциг, где встретился с четвёртой на момент начала матча командой турнира.

Начало матча для «Байера» — хуже не придумаешь. Хозяевам потребовалось всего лишь семь минут, чтобы открыть счёт. И надо сказать, что Хави Симонс сотворил мини-шедевр. Талантливый футболист подбросил мяч в воздух, развернулся и с полулёта пробил в самый угол. Это уже 12-е (пять голов, семь ассистов) результативное действие нидерландца в нынешнем розыгрыше Бундеслиге. Кстати, вероятность гола составила всего 9%.

А буквально через пару минут Беньямин Шешко мог забивать второй, но из хорошей позиции направил мяч чуть левее створа. В целом первый тайм остался за «быками». Достаточно сказать, что «Байер» за весь первый тайм не нанёс ни одного удара в створ ворот. Но всё изменилось сразу после перерыва.

Уже на второй минуте второго тайма Нейтан Телла замкнул на дальней штанге прострел Алехандро Гримальдо — 1:1. Любопытно, что Телла не попал в стартовый состав, но Хаби Алонсо пришлось выпустить игрока ещё по ходу первой половины. Причина — травма основного бровочника Жереми Фримпонга. Можно сказать, что замена себя оправдала.

Через несколько минут вратарь «Лейпцига» Янис Бласвих откровенно спас команду после плотного удара Флориана Вирца. Гости заработали угловой, но разыграли его просто отвратительно. «Быки» моментально разогнали контратаку, которую начал Симонс, продолжил Дани Ольмо, а завершил ударом в дальний угол Луа Опенда. Знай Вирц, чем завершится угловой «Байера», то наверняка предпочёл бы просто не попасть в створ.

Летом 2023 года «Лейпциг» купил Опенда у «Ланса» за € 38,5 млн. Приличные деньги, но 23-летний форвард чувствует себя пока превосходно. Мяч в ворота «Байера» стал для него 12-м в Бундеслиге — по этому показателю Опенда занимает третье место в турнире. Чаще него забивают только Гарри Кейн из «Баварии» (24 гола) и Серу Гирасси из «Штутгарта» (17).

«Байеру» хватило семь минут, чтобы снова отыграться. На этот раз гостям пришёл на помощь стандарт. Подача от углового флажка нашла голову защитника Жонатана Та, а тот с пяти метров спокойно переправил мяч в ворота. Кажется, «Байер» сделал правильные выводы из того безобразного розыгрыша углового, который привёл к голу Опенда.

Развязка наступила на первой добавленной минуте. Когда казалось, что команды так и доедут, «Байер» снова забил со стандарта. Гримальдо отметился второй голевой передачей, а Пьеро Инкапье на дальней штанге вколотил мяч в ворота Бласвиха.

Неделю назад «Байер» вырвал победу в Аугсбурге, забив на четвёртой добавленной минуте. Теперь провернул похожий трюк. Может, это и есть чемпионский характер?

«Байер» по-прежнему занимает первое место в таблице, а «Бавария» отстаёт на семь очков. Правда, у команды Томаса Тухеля есть два матча в запасе. А «Лейпциг» упустил возможность попасть в топ-3, сейчас он находится на четвёртой строчке.