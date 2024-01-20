В Италии остановили матч «Милана» из-за поведения болельщиков
Матч «Милана» был остановлен на 5 минут из-за кричалок фанатов в адрес вратаря.
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Матч «Милана» был остановлен на 5 минут из-за кричалок фанатов в адрес вратаря.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков.
Встреча проходит в Удине. В середине первого тайма темнокожий голкипер «Милана» Майк Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на выкрики фанатов, после чего покинул поле.
Футболистам «Милана» в подтрибунном помещении удалось уговорить вратаря вернуться на поле, затем игра возобновилась.