В Италии остановили матч «Милана» из-за поведения болельщиков

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен на пять минут из-за поведения болельщиков.

Встреча проходит в Удине. В середине первого тайма темнокожий голкипер «Милана» Майк Меньян пожаловался главному арбитру Фабио Мареске на выкрики фанатов, после чего покинул поле.