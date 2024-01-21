Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» выйти в ⅛ финала Кубка Франции

Встреча, прошедшая в Орлеане, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (16-я, 63-я минуты), также отличились Гонсалу Рамуш (72) и Сенни Маюлю (88). У хозяев мяч забил Николя Сан-Рюф (86).