Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» выйти в ⅛ финала Кубка Франции
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Орлеан» в 1/16 финала Кубка Франции.
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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Орлеан» в 1/16 финала Кубка Франции.
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» нанес поражение «Орлеану» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Орлеане, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (16-я, 63-я минуты), также отличились Гонсалу Рамуш (72) и Сенни Маюлю (88). У хозяев мяч забил Николя Сан-Рюф (86).
«Орлеан» выступает в третьем по силе французском дивизионе. Соперник «ПСЖ» по ⅛ финала станет известен после жеребьевки.