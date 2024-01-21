Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.01
Сельта
Реал Сосьедад
01
Футбол. Зарубежный
20.01
Удинезе
Милан
23
Футбол. Зарубежный
20.01
Брентфорд
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Валенсия
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
20.01
РБ Лейпциг
Байер
23
Футбол. Зарубежный
20.01
Рома
Верона
21
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал
Мальорка
11
Футбол. Зарубежный
20.01
Бохум
Штутгарт
10
Футбол. Зарубежный
20.01
Дармштадт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
20.01
Кельн
Боруссия Д
04
Футбол. Зарубежный
20.01
Фрайбург
Хоффенхайм
32
Футбол. Зарубежный
20.01
Хайденхайм
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
20.01
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
02
Футбол. Зарубежный
20.01
Арсенал
Кристал Пэлас
50
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
14.01
Ланс
ПСЖ
02
14.01
Гавр
Лион
31
14.01
Нант
Клермон Фут
12
14.01
Брест
Монпелье
20
14.01
Метц
Тулуза
01
14.01
Лилль
Лорьян
30
13.01
Ренн
Ницца
20
13.01
Монако
Реймс
13
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» выйти в ⅛ финала Кубка Франции

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Орлеан» в 1/16 финала Кубка Франции.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» нанес поражение «Орлеану» в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в Орлеане, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (16-я, 63-я минуты), также отличились Гонсалу Рамуш (72) и Сенни Маюлю (88). У хозяев мяч забил Николя Сан-Рюф (86).

«Орлеан» выступает в третьем по силе французском дивизионе. Соперник «ПСЖ» по ⅛ финала станет известен после жеребьевки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Деградация или ренессанс? Почему Европа не тоскует по русским фигуристкам
'От гражданства России не откажусь': интервью фигуриста, покоряющего Европу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь