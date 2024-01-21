Криштиану Роналду: не удивлён своим игровым уровнем, во мне ещё много сил

«Я не удивлён своим игровым уровнем, поскольку знаю, что во мне ещё много сил. Я знаю, что могу забить много голов за “Аль-Наср” и национальную команду, поэтому было невероятно, что на индивидуальном уровне мне удалось забить 54 гола», — приводит слова Роналду Record.