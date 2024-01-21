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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду: не удивлён своим игровым уровнем, во мне ещё много сил

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от того факта, что он стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола.

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Источник: Пресс-служба ФК "Аль-Наср"

«Я не удивлён своим игровым уровнем, поскольку знаю, что во мне ещё много сил. Я знаю, что могу забить много голов за “Аль-Наср” и национальную команду, поэтому было невероятно, что на индивидуальном уровне мне удалось забить 54 гола», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, на текущей неделе состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards, на которой Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока, лучшим игроком по мнению болельщиков, а также стал обладателем премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий сыграл в 25 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

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