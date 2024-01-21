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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» подписал защитника из российского клуба

Российский центральный защитник Альберт Габараев на постоянной основе перебрался в костанайский «Тобол», передают Vesti.kz.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» контракт Габараева был выкуплен «Тоболом» у клуба «Родина». Ранее центрбек выступал в Костанае на правах аренды.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел за «Тобол» 37 матчей во всех турнирах и помог команде завоевать Кубок Казахстана. «Тобол» — седьмой профессиональный клуб в карьере Габараева. Альберт выступал за команды чемпионатов России, Армении и Беларуси.

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