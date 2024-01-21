«Тобол» подписал защитника из российского клуба

По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» контракт Габараева был выкуплен «Тоболом» у клуба «Родина». Ранее центрбек выступал в Костанае на правах аренды.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел за «Тобол» 37 матчей во всех турнирах и помог команде завоевать Кубок Казахстана. «Тобол» — седьмой профессиональный клуб в карьере Габараева. Альберт выступал за команды чемпионатов России, Армении и Беларуси.