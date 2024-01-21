Алиев раскритиковал потенциальных новичков «Кызыл-Жара»

«Что не понравилось, так это игроки на просмотре. Чуть-чуть им надо более агрессивнее быть, более раскрепощеннее — показать все, что у них есть, заявить о себе по максимуму, потому что у нас нет времени абсолютно никакого ждать и терпеть. Поэтому мы и проводим очень часто игры, чтобы посмотреть потенциальных новичков. Мы на 80% поменяли команду, и новым игрокам приходится быстрее адаптироваться и принимать философию и стиль игры. Игроки должны проявить свой интеллект и характер в тренировочном процессе. А так в целом все в рабочем режиме, в рабочей атмосфере. Двигаемся вперед и настраиваемся на очень плодотворную работу», — заявил Алиев в интервью пресс-службе «Кызыл-Жара».