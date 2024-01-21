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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Алиев раскритиковал потенциальных новичков «Кызыл-Жара»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев остался недоволен тем, как проявляют себя игроки находящиеся на просмотре в петропавловском клубе, передают Vesti.kz.

Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кызыл-Жар"

«Что не понравилось, так это игроки на просмотре. Чуть-чуть им надо более агрессивнее быть, более раскрепощеннее — показать все, что у них есть, заявить о себе по максимуму, потому что у нас нет времени абсолютно никакого ждать и терпеть. Поэтому мы и проводим очень часто игры, чтобы посмотреть потенциальных новичков. Мы на 80% поменяли команду, и новым игрокам приходится быстрее адаптироваться и принимать философию и стиль игры. Игроки должны проявить свой интеллект и характер в тренировочном процессе. А так в целом все в рабочем режиме, в рабочей атмосфере. Двигаемся вперед и настраиваемся на очень плодотворную работу», — заявил Алиев в интервью пресс-службе «Кызыл-Жара».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Кызыл-Жар» занял пятое место в чемпионате Казахстана.

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