Алиев раскритиковал потенциальных новичков «Кызыл-Жара»
Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев остался недоволен тем, как проявляют себя игроки находящиеся на просмотре в петропавловском клубе, передают Vesti.kz.
Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев остался недоволен тем, как проявляют себя игроки находящиеся на просмотре в петропавловском клубе, передают Vesti.kz.
«Что не понравилось, так это игроки на просмотре. Чуть-чуть им надо более агрессивнее быть, более раскрепощеннее — показать все, что у них есть, заявить о себе по максимуму, потому что у нас нет времени абсолютно никакого ждать и терпеть. Поэтому мы и проводим очень часто игры, чтобы посмотреть потенциальных новичков. Мы на 80% поменяли команду, и новым игрокам приходится быстрее адаптироваться и принимать философию и стиль игры. Игроки должны проявить свой интеллект и характер в тренировочном процессе. А так в целом все в рабочем режиме, в рабочей атмосфере. Двигаемся вперед и настраиваемся на очень плодотворную работу», — заявил Алиев в интервью пресс-службе «Кызыл-Жара».
Напомним, что в прошедшем сезоне «Кызыл-Жар» занял пятое место в чемпионате Казахстана.